5 Afgan’ın öldüren kişi Afganistan’a kaçtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelem polis ekipleri çilingirle girdikleri evde 4 kişinin bıçaklanmış 1 kişinin ise elleri ayakları bağlı şekilde 5 erkeğin cesediyle karşılaştı.
Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna sevk edilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık cinayete ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne talimat vermesinin ardından özel ekip kuruldu.
9 KASIM'DA AFGANİSTAN'A KAÇTI
Ankara Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Asadullah Rahimy, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ölü bulunduğu evde birçok cep telefonu bulurken, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi. Özel ekibin ilk çalışmasında cinayet işleyen kişinin M.O.Y. olduğunu ve 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığını belirledi.
Maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat vererek banka hesapları ile sosyal medyalarını da incelemeye aldı.