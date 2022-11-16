5 Afgan’ın öldüren kişi Afganistan’a kaçtı

9 KASIM'DA AFGANİSTAN'A KAÇTI

Ankara Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Asadullah Rahimy, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ölü bulunduğu evde birçok cep telefonu bulurken, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi. Özel ekibin ilk çalışmasında cinayet işleyen kişinin M.O.Y. olduğunu ve 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığını belirledi.

Maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat vererek banka hesapları ile sosyal medyalarını da incelemeye aldı.