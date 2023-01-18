Haberler Yaşam Haberleri 5200 konut için kura çekimleri başladı
Giriş Tarihi: 19.1.2023

5200 konut için kura çekimleri başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kapsamında Kocaeli’nde yapılacak 5 bin 200 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesine başlandı

ABBAS ÇAKAR
5200 konut için kura çekimleri başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de 6 ilçede 5 bin 200 konut yapılması planlanıyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.



Kocaeli 7. Noterliği gözetiminde gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar, mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı. Engelli kontenjanından hak sahibi olan 66 yaşındaki İsmail Akdeniz, gazetecilere, "Çok sevinçliyim, çok mutluyuz. Bu yaştan sonra ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Gökhan Kaya ise "Daha önce kirada oturuyordum. Kuranın bana çıkacağını tahmin etmedim. Çok mutluyum" diye konuştu. Çekilişe, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ile Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. 177 engelli ve 451 emekli kontenjanı olmak üzere 5 bin 200 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 21 Ocak'ta tamamlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde! Ümraniyespor son anlarda yıkıldı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: 'Burada olmaktan mutuluyum' dedi ama...
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek
Terör elebaşı Mustafa Karasu: AK Parti ve MHP'yi yıkamazsak bizi yok edecekler!
O sendikadan bakanlık bürokratlarına tehdit gibi mesaj
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda boyun eğdi...
Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum
‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
5200 konut için kura çekimleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA