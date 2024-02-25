680 gramlık bebeğe kalp operasyonu

Konya'da yaşayan Dönay ve Ramazan Deveci çiftinin bebekleri, 2 ay önce 25 haftalık ve 680 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya geldi. Yapılan kontrollerde, kalpten çıkan 2 büyük atardamarın (aort ile akciğer atardamarı) arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanması gereken sürede kapanmadığı belirlendi. Bunun üzerine Deveci çifti, bebeği Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne götürdü.Kalp yetmezliğinin de gelişmeye başladığı bebek hemen ameliyata alındı. Kalp Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edilen Deveci bebek yeniden hayata tutundu. Prematüre bebeklerde bu tür rahatsızların ortaya çıkabildiğini belirten Op. Dr. Murat Şimşek, "Erken doğumla prematüre olarak dünyaya gelen bebeği Hiperdinamik Patent Ductus Arteriosus tanısıyla ameliyat ettik. Kalp yetmezliği de gelişmişti. Bu tür erken doğumlarda görülebilecek bir durumdu. Ameliyat başarılı geçti ve şu an tedavisi sürüyor. Şuan sağlık durumu iyi, takibini yapıyoruz" dedi.