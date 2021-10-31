VÜCUDU YANDI AMA PES ETMEDİ

Ne oldu ne bitti derken, Mehmet'i gördüm, eşini daireden çıkarıyordu. Vücudu hep yanmıştı. Ona rağmen eşini ölümden kurtardı. Daha sonra yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. İtfaiye ile ambulans gelince onu tedaviye aldılar" diye konuştu.