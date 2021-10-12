8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olan acılı hala konuştu: Oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü?

"KİMSE SESİMİ DUYMADI"

Acılı hala Zerrin Kara kazayı anlattı. Kara, "Kaza bu oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı" dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlattı Kara, "Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti" dedi.