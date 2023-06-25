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Giriş Tarihi: 26.6.2023

97 yaşındaki ulu çınar artık işitme cihazıyla duyabiliyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
97 yaşındaki ulu çınar artık işitme cihazıyla duyabiliyor
Kayserı'nın Felahiye ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu, ilçeye gelip vatandaşların derdini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan işitme cihazı istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Nail dedenin tedavi ettirilerek cihazının alınması talimatı verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri Nail Yazaroğlu'nu evinden alarak, Kayseri'deki bir işitme merkezine götürdü. Burada yapılan testlerin ardından, kulağına uygun bir işitme cihazı takılan Yazaroğlu, "Şimdi güzel güzel konuşup anlayabiliyorum.. Allah Memduh beyden yerden göğe kadar razı olsun. Allah ömrünü uzun eylesin" dedi.

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97 yaşındaki ulu çınar artık işitme cihazıyla duyabiliyor
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