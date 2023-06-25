97 yaşındaki ulu çınar artık işitme cihazıyla duyabiliyor

Kayserı'nınFelahiye ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu, ilçeye gelip vatandaşların derdini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan işitme cihazı istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Nail dedenin tedavi ettirilerek cihazının alınması talimatı verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri Nail Yazaroğlu'nu evinden alarak, Kayseri'deki bir işitme merkezine götürdü. Burada yapılan testlerin ardından, kulağına uygun bir işitme cihazı takılan Yazaroğlu, "Şimdi güzel güzel konuşup anlayabiliyorum.. Allah Memduh beyden yerden göğe kadar razı olsun. Allah ömrünü uzun eylesin" dedi.