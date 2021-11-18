Haberler Yaşam Haberleri “Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:15 Son Güncelleme: 18.11.2021 10:31

“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı “Abluka” operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheli de yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Çekmeköy İlçeleri'nde "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona "Abluka" adı verildi. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!
Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika Haberi: Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu! Başak'ın en büyük isteği...
Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA