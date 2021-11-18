“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı

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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı “Abluka” operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheli de yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Çekmeköy İlçeleri'nde "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona "Abluka" adı verildi. Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.