Haberler Yaşam Haberleri Adana'da polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:09 Son Güncelleme: 8.1.2024 11:13

Adana'da polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı. İşte kahreden kazanın detayları...

İHA
Adana’da polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yusuf Morcalı (26) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA