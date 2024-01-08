Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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