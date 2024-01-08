Video Yaşam Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

08.01.2024 | 10:54

Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.

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Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yusuf Morcalı'nın (26) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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