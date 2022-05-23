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Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:23 Son Güncelleme: 23.5.2022 16:30

Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar...

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki ayrı caminin şadırvanından muslukları çalan ve hurdacıya satan bir kişinin açık kimliğini ve kaçış güzergahını güvenlik kamera görüntülerinden adım adım iz sürerek tespit etti. 110 kamera altı gün boyunca izlendi ve hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir caminin şadırvanındaki muslukların çalınması üzerine inceleme başlattı. "Mabetten Hırsızlık" soruşturması açıldı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe, Ümraniye ve Sultanbeyli İlçeleri'nde toplam 110 kamerayı inceledi. İncelemeler tam altı gün sürdü. Olayı M.C. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaçış güzergahı ortaya çıkarılan M.Ç.'nin olaydan sonra başkasına ait olan bir kartı kullanarak bindiği otobüsle Sultanbeyli İlçesi'ne gittiği ve çalmış olduğu malzemeleri Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir nalbura sattığı belirlendi.

Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video

İş yerinin sahibi H.K. ile görüşen polisler, M.C.'nin iş yerine çağırılmasını sağladı. O iş yerine gelen M.C., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinin gözaltına alınan sahibi H.K. hakkında "Suç Eşyası Satın Almak Veya Kabul Etmek" suçundan yasal işlem yapıldı ve H.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca M.C.'nin yine Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Mevlana Mahallesi'ndeki bir başka caminin şadırvanından da muslukları çaldığı ve sattığı ortaya çıktı. "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen M.C. de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar...
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