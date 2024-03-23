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Giriş Tarihi: 23.3.2024 22:13 Son Güncelleme: 23.3.2024 22:14

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Suriye’de icra edilen Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde arızalanan tankın başka bir tank ile çekilmesi esnasında iki tank arasında kalarak yaralanan Adıyamanlı Tankçı sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı (23) tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesinde oturan şehidin ailesine acı haber ulaştı. 23 Mart 2024 Tarihinde Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, mevzide gözetleme görevinde iken arızalanan tankın onarımı maksadıyla başka bir tankın çekilmesi esnasında Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı iki tankın arasında sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Akıncı, üs bölgesinde ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayınladığı başsağlığı mesajında; "Kahraman arkadaşımız 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Şehidin naaşının Hatay'da yapılacak törenin ardından 24 Mart Pazar günü helikopterle Adıyaman'a getirileceği, öğle namazına müteakip resmi törenle yeni mezarlıktaki şehitliğe defin edileceği belirtildi. Meliha ve Mehmet Akıncı'nın büyük oğlu olan Şehit Abdulkadir Akıncı'nın bekar olduğu ve 14 yaşında bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Adıyaman’a şehit ateşi düştü
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