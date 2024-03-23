Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Suriye’de icra edilen Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde arızalanan tankın başka bir tank ile çekilmesi esnasında iki tank arasında kalarak yaralanan Adıyamanlı Tankçı sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı (23) tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.
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