Adliye’deki milyonluk rüşvet şebekesine dava açıldı! Bin lira rüşvetle milyonluk vurgun

İş adamı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira para ve taşınmaz kaldı. Mehmet Yahya Sönmez'in vefatının üzerinden 2 sene sonra özel bir bankadan kızı Burcu Sönmez'e hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Borcu olmadığı için gelen mesajdan şüphelenen genç kadın e-devlet üzerinden inceleme yaptığında mallarına ve banka hesaplarına gerçekten haciz konduğunu gördü.

MİLYON DOLARLIK USULSÜZ HACİZ

Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünce açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.