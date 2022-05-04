Aile boyu iyilik! ‘Bizim tatilimiz insanların yüzünü güldürebilmek’





'MUHTARLIĞA, AİLEME, EVİME VE BURAYA YETİŞİYORUM'

Hem eş, hem anne, hem muhtar olan Şerife Doğan ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Çok güzel bir duygu. Yastığa başımızı koyduğumuz zaman inanılmaz bir huzurla uyuyoruz. Buraya ilk olarak eşim başlamıştı. Eşimdeki mutluluğu görünce sen nereye gidiyorsun da bu kadar mutlusun dedim. Eşimin peşine takıldım ve birlikte dağıtımlar yaptık. Ondan sonra hep birlikte geliyoruz.



Sonra çocuklarımızı getirelim ki bu zorluğu, insanların yaşamlarını, paylaşmayı, merhameti görsünler istedik. Bütün boş zamanlarımızı burada gönüllü olarak geçiriyoruz. Akşamları, hafta sonları farklı şeylerle uğraşmıyoruz, buraya geliyoruz. Çocuklarımız kendi ceplerindeki harçlıklarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya başladılar. İhtiyaç sahibi aileleri bulup, bize bildirmeye başladılar.