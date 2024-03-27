AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası’nda öğrencilerle buluştu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Dilovası ilçe temsilciliği ortaklaşa kariyer günleri düzenliyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da kariyer günleri kapsamında dün liseye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Öztürk Onursal'ın karşıladığı vekil Yaman, kariyer günleri programında yaptığı konuşmasında 28 Şubat sürecine giden taşların nasıl döşendiğini ve bunların ilerleyen süreçlerinin neler olduğunu yaşantısından örneklerle anlattı.

"BİRLİK OLUNMAZSA İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARIN EMELLERİNE ALET OLUNUR"

Vekil Yaman, ülkede dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması gerektiğini ifade etti. Milletvekili Yaman, bir arada yaşamasını bilemeyen, farklılıkları ile bir arada tutunmasını beceremeyen insan topluluklarının millet olamadığını ve dolayısıyla da bir ülkelerinin olamayacağını belirterek, "Birlik olunmazsa iç ve dış düşmanların emellerine alet olunur" dedi.

YAMAN'A KARİYER GÜNLERİNE KATILDIĞI İÇİN PLAKET

Türkiye Gençlik Vakfı Dilovası İlçe Temsilcisi Recep Susuz programın sonunda Cemil Yaman'a günün anısına kendileri adına açılan su kuyusuna ait belgeyi takdim etti. Ardından Okul Müdürü Öztürk Onursal ise kariyer günleri kapsamında Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı ağırlamaktan onur duyduğunu ifade edip günün anısına Yaman'a bir plaket takdim etti.

Onursal kariyer günlerine katılanlara bir teşekkür mesajıyla "Yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayarak gelen sayın vekilimize, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu'na, AK Parti il Yöneticisi Halil İbrahim Arslan'a, Türkiye Gençlik Vakfı Dilovası ilçe Temsilcisi Recep Susuz'a kıymetli protokol üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile öncelikle varlığımız ve birliğimiz daim olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz" dedi.