Aksaray'a bağlı Çimeli köyünde yaşayan Melike Arıbaş ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanı için Taş Pazar Mahallesine geldi.
Araçtan indiği sırada aynı nişana gelen Melike'nin eski nişanlısı Muhammet Kılıç, genç kızı başına ateş ederek vurdu.
Aksaray'da eski nişanlı dehşeti! 15 yaşındaki Melike'yi başından vurarak öldürdü | Video
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melike Arıbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba Doğanay Arıbaş ise tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan Muhammet Kılıç'ı yakalayarak gözaltına aldı.
Muhammet Kılıç'ın olayda 12 el ateş ettiği belirlendi.