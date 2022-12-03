Aksaray’da eski nişanlı dehşeti! 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü | Video

Aksaray’da bir yakınının nişan törenine giden Melike Arıbaş (15), aynı nişan törenine gelen eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından başından vurularak öldürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aksaray'a bağlı Çimeli köyünde yaşayan Melike Arıbaş ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanı için Taş Pazar Mahallesine geldi. Araçtan indiği sırada aynı nişana gelen Melike'nin eski nişanlısı Muhammet Kılıç, genç kızı başına ateş ederek vurdu. Muhammet Kılıç'a engel olmak isteyen Melike'nin babası Doğanay Arıbaş'ta başından vurularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melike Arıbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Baba Doğanay Arıbaş ise tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan Muhammet Kılıç'ı yakalayarak gözaltına aldı. Muhammet Kılıç'ın olayda 12 el ateş ettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Muhammet Kılıç'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.