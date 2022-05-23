Aksaray’da korkunç olay! Kayıp çiftçiyi aramalara katılan arkadaşı öldürmüş

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ



Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı. Bilgiç'in cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.