Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da korkunç olay! Kayıp çiftçiyi aramalara katılan arkadaşı öldürmüş
Giriş Tarihi: 23.5.2022 13:28 Son Güncelleme: 23.5.2022 14:00

Aksaray'da korkunç olay! Kayıp çiftçiyi aramalara katılan arkadaşı öldürmüş

DHA
Aksaray’da korkunç olay! Kayıp çiftçiyi aramalara katılan arkadaşı öldürmüş

Gelen bilgiye göre Aksaray'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Murathan Bilgiç’in (29), arama çalışmalarına katılan arkadaşı Sebrail Atmaca (32) tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Atmaca, suçunu itiraf etti. İşte korkunç haberin ayrıntıları...

Kayıp çiftçi arkadaş kurbanı oldu! Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, dün öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca ile görüşmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

KIRSALDA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı.

TRAKTÖRÜNDE LEKELERE RASTLANDI

Çalışlara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı. Bilgiç'in cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da korkunç olay! Kayıp çiftçiyi aramalara katılan arkadaşı öldürmüş
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