Alkışlar Berkan Ali’ye

Renkli ve pozitif kişiliğiyle çevresince çok sevilen ve 'Engelsiz Yazar' olarak bilinen Berkan Ali Vural, doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası. Yürüme engelli olan Berkan Ali, 5 yıl önce şiir yazmaya başladı. Zaman geçtikçe kendisini geliştiren Vural, bu süre içerisinde 2 roman ve 1 şiir kitabı çıkardı. Ancak zaman geçtikçe Berkan Ali'de KOAH Tip 2 rahatsızlığı da ileri seviyeye yükseldi. Özellikle son 1 yıl içerisinde defalarca yoğun bakımda tedavi gören Berkan Ali, yatağa bağımlı olarak hayatını sürdürüyor.Berkan Ali'nin en büyük hayalinden biri de engelli milli halterci olabilmekti. Bunun için 4 yıl önce spora başladı. Ancak hastalıkları ileri seviyeye çıkınca bu hayali yarıda kaldı. Şimdi oksijen makinesinden bir an olsun ayrılamayan Berkan Ali, bu haliyle bile azmiyle herkesi şaşırtıyor. Yattığı yerden, ağzında oksijen maskesi ile spor hareketlerini yapmayı sürdüren Berkan Ali, herkese de örnek oluyor.Duygularını SABAH'a anlatan Berkan Ali, "Boş duranı Allah sevmez. Yazar olma hayalim vardı onu gerçekleştirdim. Bir hayalim de engelli milli halterci olmaktı. Bunun için de çalışmalara başlamıştım. Lisans işlemleri için başvurumu yapacaktım. Ama hastalığım ileri seviyeye ulaştı. Oksijen makinesine bağlı kaldım. Bu kısmet olmadı. Ama ben Allah'ın verdiği nefesi boş yere tüketmek istemediğim için durduğum yerden çalışmalarımı yapıyorum. Yaptığım spor sağlığıma da iyi geliyor. Fiziksel engelim beni engelleyemiyor. Ben Allah'ın bana verdiği kadarıyla da olsa hep şükredip bir şeyleri başarmaya çalışıyorum" dedi.