Alkollü sürücü iki arkadaşı katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Ekin Sert ile Umut Can'a (24) çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolleri sonucunda kazada 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsünün aracını olay yerinden yaklaşık 100 metre gittikten sonra terk edip kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan sürücü yakalama çalışması başlatırken araçta alkol şişeleri bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken iki arkadaş Arkara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.Trabzon Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, Ahmet Koçal idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaralılardan sürücü Ahmet Koçal (24) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdullah Demir kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen 32 yaşındaki Serap Kayık, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının, eşi ile birlikte kazanın olduğu yere yakın Zeytinciler Çarşısı'nda dükkân işlettiği öğrenildi. Kayık'ın ölüm haberi ailesini ve çarşı esnafını yasa boğdu.Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Dağ (59) otomobil çarpması sonucu öldü.Niğde - Aksaray karayolu Altınova mevkiinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Keskin (18), yaşamını yitirdi.Kastamonu'nun Cide ilçesinde, istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü Mehmet Can Göktaş (28), hayatını kaybetti.