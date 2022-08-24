Alman’ın ’fişini çekeriz’ dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı!

Aile fertlerinin iddiasına göre Almanya'daki bir hastanede kalan Aydeğer'in tedavisi aksatıldı, hastaya pahalı ilaçlar önerildi. Yetkililerin, "Hastanızı alın, götürün" şeklinde çıkışlarda bulunduğunu ifade eden aile fertleri, çaresiz kaldıkları için hastayı Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini dile getirdi.
AYRIMCILIK YAPILIYOR
Aile bireyleri Aydeğer'in Almanya'da devam eden tedavi sürecinden memnun olmadıklarını, güven sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Yakınları, "Almanya'da yaşayan Türklere yapılan dolaylı ayrımcılığı gündeme getirmek istiyoruz. Doktorlar ilgisizdi. Tanıyı koymada geç kaldılar. Başka yerlere yönlendirdiler. Randevu sistemi düzgün işlemedi, doktorlarla görüşemedik. Yatağa düşene kadar hastamızı hastaneye almadılar" ifadesini kullandı.
ZORLUK ÇEKTİLER
Aydeğer için "Entübe olursa fişini çekeriz" dendiğini anlatan hasta yakınları, "Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı hasta ölebilir alın gidin yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini kaydetti. Aile bireyleri, "Odayı boşaltın, biran önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" şeklinde konuştu.
YETKİLİLER YAKINDAN İLGİLENDİ
Konuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yakından ilgilendi. Aydeğer'in kayınbiraderi Sayit Yusuf, hastanın dün ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye yerleştirildiğini söyledi. Aile yakınları vatandaşına sahip çıkan Türkiye'nin gelişmiş kabul edilen ülkelerden çok daha ileri seviyede olduğunu ve bu yüzden minnettar olduklarını, devletin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.