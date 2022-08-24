Alman’ın ’fişini çekeriz’ dediği gurbetçiye Türkiye sahip çıktı!

ZORLUK ÇEKTİLER

Aydeğer için "Entübe olursa fişini çekeriz" dendiğini anlatan hasta yakınları, "Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı hasta ölebilir alın gidin yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini kaydetti. Aile bireyleri, "Odayı boşaltın, biran önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" şeklinde konuştu.