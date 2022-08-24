Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Suna Yıldızoğlu'na gurbetçilerden destek! İngiltere'nin sağlık sistemini topa tutmuştu!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 07:12

Suna Yıldızoğlu'na gurbetçilerden destek! İngiltere'nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

Bir süredir yurtdışında yaşayan ve İngiltere'nin sağlık sistemine yönelik eleştirileriyle sosyal medyada gündem olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun açıklamalarına destek açıklamaları geldi. İngiltere başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkler, Batı'daki sağlık sistemine isyan etti. İsmail Can Kürtük, "Sağlık sistemi ciddi anlamda problemli, doktorları yetersiz" derken, Gökçe Pehlivanoğlu, "İki aydır specialist ile (uzman doktor) görüşmeye çalışıyorum. Bakalım ne zamana randevu verecekler" sözleriyle dert yandı. Yurdakul Çelebi adlı vatandaş da, "Hastaneden randevu gelmesi artık yıllar alıyor." ifadelerini kullandı.

Suna Yıldızoğlu’na gurbetçilerden destek! İngiltere’nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu, Yeşilçam'a damga vuran projelerde yer alan bir isim. Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, bir süredir İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Ancak Yıldızoğlu, bugün yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti ve İngiltere'nin sağlık sistemini eleştirdi.

Suna Yıldızoğlu’na gurbetçilerden destek! İngiltere’nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

Aksi takdirde, doktorların ilgisizliği yüzünden ölebilecekleri vurgusunu da yaptı.Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın, sağlık sistemi bitmiş" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suna Yıldızoğlu’na gurbetçilerden destek! İngiltere’nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

İşte Suna Yıldızoğlu'nun çarpıcı ifadeleri...

Suna Yıldızoğlu’na gurbetçilerden destek! İngiltere’nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

"İngiltere'de hastalamayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor.

Suna Yıldızoğlu’na gurbetçilerden destek! İngiltere’nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

Hastaneler dolu. Lockdownda hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş."

SON DAKİKA