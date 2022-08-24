Giriş Tarihi: 24.08.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 07:12

Suna Yıldızoğlu'na gurbetçilerden destek! İngiltere'nin sağlık sistemini topa tutmuştu!

Bir süredir yurtdışında yaşayan ve İngiltere'nin sağlık sistemine yönelik eleştirileriyle sosyal medyada gündem olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun açıklamalarına destek açıklamaları geldi. İngiltere başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkler, Batı'daki sağlık sistemine isyan etti. İsmail Can Kürtük, "Sağlık sistemi ciddi anlamda problemli, doktorları yetersiz" derken, Gökçe Pehlivanoğlu, "İki aydır specialist ile (uzman doktor) görüşmeye çalışıyorum. Bakalım ne zamana randevu verecekler" sözleriyle dert yandı. Yurdakul Çelebi adlı vatandaş da, "Hastaneden randevu gelmesi artık yıllar alıyor." ifadelerini kullandı.