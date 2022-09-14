ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: 14 Eylül 2022 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

14 Eylül Çarşamba sabah saatleri itibariyle altın fiyatları merak ediliyor. En son açıklanan enflasyon oranından etkilenen altın kurunda hareketlilik gözlemleniyor. Gün içerisinde Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arayanlar giderek artıyor. İşte Altın fiyatları canlı ve güncel
Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileri şöyle;
İşte, canlı rakamlar...
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.722,00
SATIŞ: 6.824,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.701,43
SATIŞ: 1.701,76