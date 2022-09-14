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Giriş Tarihi: 14.9.2022 07:47 Son Güncelleme: 14.9.2022 07:47

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: 14 Eylül 2022 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemlenmeye devam ediyor. Yeni haftanın ortasına girerken altın gram fiyatı 998 lira civarında seyrediyor. Alım satım ve kar amaçlı yatırım yapmak isteyenler 14 Eylül 2022 Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselir mi sorusuna yanıt arıyor. İşte canlı grafik ile altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: 14 Eylül 2022 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

14 Eylül Çarşamba sabah saatleri itibariyle altın fiyatları merak ediliyor. En son açıklanan enflasyon oranından etkilenen altın kurunda hareketlilik gözlemleniyor. Gün içerisinde Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arayanlar giderek artıyor. İşte Altın fiyatları canlı ve güncel

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 14 EYLÜL

Haftanın başında yeniden yükselişe geçen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileri şöyle;

İşte, canlı rakamlar...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.722,00

SATIŞ: 6.824,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.701,43

SATIŞ: 1.701,76

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 917,61

SATIŞ: 950,27

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.647,00

SATIŞ: 1.665,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.008,45

SATIŞ: 1.008,82

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.569,00

SATIŞ: 6.640,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.284,00

SATIŞ: 3.331,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.740,00

SATIŞ: 6.814,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: 14 Eylül 2022 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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