Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?

Altın fiyatları canlı gelişmeleriyle son dönemin gündem maddelerinin ilk sıralarında öne çıkıyor. Altındaki düşüşle beraber bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlarda artış yaşanırken öte yandan "18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gram altın fiyatları, 18 Eylül Pazar günü 983 TL'den alıcı bulurken önümüzdeki günlerde yatırım aracının izleyeceği yön merak konusu. İşte anlık takip yapabileceğiniz grafik.