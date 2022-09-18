Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 07:17

Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?

Serbest piyasalarda altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Son dönemde uzun süreli bir aranın ardından 1000 TL’nin altına düşen gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 983 TL’den alıcı buluyor. Bu noktada ise “18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Altının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği anlık olarak yatırımcıların odağında. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları...

Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?

Altın fiyatları canlı gelişmeleriyle son dönemin gündem maddelerinin ilk sıralarında öne çıkıyor. Altındaki düşüşle beraber bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlarda artış yaşanırken öte yandan "18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gram altın fiyatları, 18 Eylül Pazar günü 983 TL'den alıcı bulurken önümüzdeki günlerde yatırım aracının izleyeceği yön merak konusu. İşte anlık takip yapabileceğiniz grafik.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL

ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hafta başından sonuna bir yükselip bir düşen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileriyle takip ediliyor.

İşte, 17 Eylül altın fiyatları güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 906,20

SATIŞ: 941,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.661,00

SATIŞ: 6.772,00

22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.634,00

SATIŞ: 6.734,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.675,35

SATIŞ: 1.675,86

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.491,00

SATIŞ: 6.591,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.342,00

Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.628,00

SATIŞ: 1.653,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN

ALIŞ: 983,45

SATIŞ: 983,82

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altın piyasasını da yakından ilgilendiren Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

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Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?
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