Altın fiyatları grafiğinde flaş düşüş! 18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?

Altın fiyatları canlı gelişmeleriyle son dönemin gündem maddelerinin ilk sıralarında öne çıkıyor. Altındaki düşüşle beraber bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlarda artış yaşanırken öte yandan "18 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gram altın fiyatları, 18 Eylül Pazar günü 983 TL'den alıcı bulurken önümüzdeki günlerde yatırım aracının izleyeceği yön merak konusu. İşte anlık takip yapabileceğiniz grafik.
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL
ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hafta başından sonuna bir yükselip bir düşen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileriyle takip ediliyor.
İşte, 17 Eylül altın fiyatları güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 906,20
SATIŞ: 941,26
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.661,00
SATIŞ: 6.772,00
22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.634,00
SATIŞ: 6.734,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.675,35
SATIŞ: 1.675,86
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.491,00
SATIŞ: 6.591,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.302,00
SATIŞ: 3.342,00
Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.628,00
SATIŞ: 1.653,00
Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
GRAM ALTIN
ALIŞ: 983,45
SATIŞ: 983,82
Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız