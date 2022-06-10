ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.

Ünlü ekonomist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altın ve dövizdeki yükselmenin kalıcı olmayacağı ve önümüzdeki günlerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.