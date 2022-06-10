Altın fiyatları gram üzerinde rekor tazelemeye devam ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika verileri takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişi artıran altın piyasası şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de "10 Haziran 2022 cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı 1000 TL üstünü görürken çeyrek altın fiyatı da onu takip ediyor. İşte, canlı altın fiyatları grafik son dakika…
ALTIN FİYATLARI NE OLUR? 10 HAZİRAN 2022 I SON DAKİKA
Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları başta olmak üzere son haftalarda rekor tazelemeye devam eden altın fiyatları canlı takip ekranı milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor. Oldukça yükselen altının bir anda düşmesi endişesi yatırım ya da birikim yapan vatandaşları endişelendiriyor.
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.325,00
SATIŞ: 3.396,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.649,00
SATIŞ: 6.767,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.662,00
SATIŞ: 6.763,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.772,00
SATIŞ: 6.943,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.871,99
SATIŞ: 1.872,28
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.028,63
SATIŞ: 1.028,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.665,00
SATIŞ: 1.697,00
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.
Ünlü ekonomist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altın ve dövizdeki yükselmenin kalıcı olmayacağı ve önümüzdeki günlerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.