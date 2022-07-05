Haberler Yaşam Haberleri Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum
Giriş Tarihi: 5.7.2022 19:58 Son Güncelleme: 5.7.2022 19:58

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

"Altın fiyatları" döviz fiyatlarında meydana gelen kur bazlı dalgalanmalar sonrasında anlık olarak değişimler gösteriyor. Kuyumculara giderek başta yatırım olmak üzere pek çok sebeple alım yapmak isteyenler güncel ve canlı verilere erişmek isteyerek 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Canlı altın fiyatları" 5 Temmuz günü altın alımı yapmak isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Yatırımcılar ve sevdiklerine almak isteyenler tarafından güncel ve canlı altın fiyatlarına erişilmek istenerek 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, GRAM, ÇEYREK, TAM, YARIM, 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI KAÇ TL?

5 Temmuz Altın fiyatları güncel verileri şöyle;

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Aşağıda yer alan canlı altın fiyatları tablosuna tıklayarak güncel altın verilerine erişebilirsiniz.

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,73 puan azalarak 2.371,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,85 puan ve yüzde 0,49 kazançla 2.417,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.359,09, en yüksek 2.426,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla 2.371,25 puandan tamamladı.

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 1,14, teknoloji endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,30 puan ve yüzde 1,47 düşüşle 2.568,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Hektaş Ticaret ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.769,65 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.769,65 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kazanımla 983 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,9250 lira, satışta 16,9928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,7817 lira, satışta 16,8490 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0258, sterlin/dolar paritesi 1,1934, dolar/yen paritesi de 135,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 9,02 düşüşle 102,45 dolardan işlem görüyor.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Altın Fiyatları ne kadar? 5 Temmuz canlı Altın gram, çeyrek, tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik fiyatları son durum
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