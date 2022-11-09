Altın fiyatları yeniden 1000 TL’nin üzerinde! Göstergeler bir anda yeşile döndü! 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarının yeni haftaya yükselişle giriş yapması dikkatleri üzerine çekerken bu noktada özellikle yatırımcılar ve piyasaların yakından takipçileri anlık verileri öğrenebilmek için "9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde serbest piyasalarda 1019 TL'den alıcı buluyor. İşte altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlar.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.
Altında düşüş yerini yükselişe bıraktı!
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.503,00
SATIŞ: 6.582,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.251,00
SATIŞ: 3.302,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.631,00
SATIŞ: 1.650,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 996,16
SATIŞ: 996,26
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ