Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları yeniden 1000 TL'nin üzerinde! Göstergeler bir anda yeşile döndü! 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 06:51

Altın fiyatları yeniden 1000 TL'nin üzerinde! Göstergeler bir anda yeşile döndü! 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram fiyatı yeniden 1000 TL’nin üzerine çıkan yatırım aracında göstergelerin bu haftaya yukarı yönlü bir hareketle başladığı görülürken öte yandan “9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde altının izleyeceği seyri de merak ediyor. Peki, 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı’dan canlı güncel ve anlık rakamlar...

Altın fiyatları yeniden 1000 TL’nin üzerinde! Göstergeler bir anda yeşile döndü! 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarının yeni haftaya yükselişle giriş yapması dikkatleri üzerine çekerken bu noktada özellikle yatırımcılar ve piyasaların yakından takipçileri anlık verileri öğrenebilmek için "9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde serbest piyasalarda 1019 TL'den alıcı buluyor. İşte altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlar.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında düşüş yerini yükselişe bıraktı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 908,64

SATIŞ: 937,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.673,00

SATIŞ: 6.754,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.687,00

SATIŞ: 6.788,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.503,00

SATIŞ: 6.582,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.251,00

SATIŞ: 3.302,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.631,00

SATIŞ: 1.650,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 996,16

SATIŞ: 996,26

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Altın fiyatları yeniden 1000 TL'nin üzerinde! Göstergeler bir anda yeşile döndü! 9 Kasım 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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