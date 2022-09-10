Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeniden 1000 TL’nin üstünde... 10 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Saatler 10.00'ı gösterirken canlı grafikte altının gram fiyatı 1006 TL'den işlem görüyor. "10 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ise canlı, güncel ve anlık yanıtı araştırıyor. Dolardaki değer kaybından destek bulan altının ons fiyatında, 1.740 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar!