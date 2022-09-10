Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeniden 1000 TL'nin üstünde... 10 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.9.2022 10:06

Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeniden 1000 TL'nin üstünde... 10 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yatırımcılar son dönemde altın fiyatları üzerindeki iniş çıkışları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta 1000 TL’nin altında seyreden gram altının bugün sabah saatlerindeki verilere göre; 1006 TL olduğu kaydedildi. Öte yandan gün içerisinde çokça kez “10 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı, güncel ve anlık altın fiyatları gelişmeleri...

Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeniden 1000 TL’nin üstünde... 10 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Saatler 10.00'ı gösterirken canlı grafikte altının gram fiyatı 1006 TL'den işlem görüyor. "10 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ise canlı, güncel ve anlık yanıtı araştırıyor. Dolardaki değer kaybından destek bulan altının ons fiyatında, 1.740 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar!

GRAM ALTIN FİYATI

1.013,39

1.020,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.610,90

1.646,63

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.443,62

6.566,38

YARIM ALTIN FİYATI

3.211,74

3.293,26

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.709,67

6.876,70

ATA ALTIN FİYATI

6.709,67

6.876,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

920,18

954,18

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Altın fiyatları yükselişe geçti! Yeniden 1000 TL'nin üstünde... 10 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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