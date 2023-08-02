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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Alzheimer hastası kocasını ölüme terk etti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alzheimer hastası kocasını ölüme terk etti
Adana'da eşinin terk edip gittiği yatalak olan 'Alzheimer' hastası Mehmet K. (58), çöp eve dönen evde, açlıktan kilo vermiş halde tek başına bulundu. Çukurova ilçesinde 4 yıl önce Alzheimer teşhisi konulan Mehmet K.'nın oğlu Özgür K., 6 ay önce sezonluk işçi olarak çalışmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. İddiaya göre Özgür K.'nın annesi S.K., yatağa bağımlı hale gelen kocası Mehmet K.'nın bakımıyla hiç ilgilenmedi ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü. Komşuların 'Evinizden çok kötü kokular geliyor' demesi üzerine Özgür K. eve geldi. Yatağa bağımlı Mehmet K. saç ve sakalları uzamış, açlıktan bitap düşmüş halde bulundu. Mehmet K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özgür K., "Yazıklar olsun. Bir insan eşini bu halde bırakıp gidemez" dedi. Mehmet K. tedavisinin ardından oğluna teslim edildi. Anne S.K. ise, evi terk etmediğini, oğlunun babasının bakım parası olan 7 bin 500 lirayı almaya çalıştığını iddia etti.

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Alzheimer hastası kocasını ölüme terk etti
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