Haberler Yaşam Haberleri Yeşil renkte doğurduğu yavruyla gündemde! Bu köpek milyonlar izlendi: Sebebini duyan şoke oluyor
Giriş Tarihi: 24.4.2024 15:30 Son Güncelleme: 24.4.2024 15:31

Yeşil renkte doğurduğu yavruyla gündemde! Bu köpek milyonlar izlendi: Sebebini duyan şoke oluyor

Sosyal medyada paylaşılan bir yavru köpek görüntüsü, izleyenleri adeta şoke etti. Sevimlilikleri ve altın renkleriyle gönüllere taht kurmuş bir köpek cinsi olan Golden Retriever, beklenmedik bir doğum hikayesinin konusu oldu. Golden Retriever bir köpeğin yaptığı doğumun ardından dünyaya gelen yavrulardan biri hiç beklenmeyen bir renkteydi. İşte o görüntüler…

Florida'daki Golden Treasures Kennel'ın sahibi Carole DeBruler, Shamrock adlı yavru köpeğin videolarını TikTok'ta yayınladı ve sevimli köpek kısa sürede takipçi kitlesi edindi.

Shamrock, "Key West Eyaleti"nde doğan yavularından biri altın sarısı olması beklenirken, limon yeşili olarak doğmuştu, diğer kardeşleri ise beklenen altın rengindeydi.

Alışılmadık renk, yavru köpeğin kürkünün, bazen anne köpeklerin rahminde bulunan yeşil bir safra olan "biliverdin" tarafından boyanmasının bir sonucu oluşmuştu.

Bu durum daha önce de yaşanmıştı ve vakalar yalnızca Golden Retriever türünde meydana gelmiyor. Örneğin; Nova Scotia çiftinin bulldog yavrusu 2022'de aynı renkte doğmuştu.

DeBruler, Shamrock'un yeşil renginin yavaşça solmaya başladığını ve muhtemelen birkaç hafta içinde türün normal sarı rengine dönüşeceğini söyledi.

Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video

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Yeşil renkte doğurduğu yavruyla gündemde! Bu köpek milyonlar izlendi: Sebebini duyan şoke oluyor
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