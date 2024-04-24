Bu köpek "yeşil yavru" doğurdu! Milyonlar onu izledi: Sebebini duyan şoke oluyor

Florida'daki Golden Treasures Kennel'ın sahibi Carole DeBruler, Shamrock adlı yavru köpeğin videolarını TikTok'ta yayınladı ve sevimli köpek kısa sürede takipçi kitlesi edindi.
Shamrock, "Key West Eyaleti"nde doğan yavularından biri altın sarısı olması beklenirken, limon yeşili olarak doğmuştu, diğer kardeşleri ise beklenen altın rengindeydi.
Bu durum daha önce de yaşanmıştı ve vakalar yalnızca Golden Retriever türünde meydana gelmiyor. Örneğin; Nova Scotia çiftinin bulldog yavrusu 2022'de aynı renkte doğmuştu.
DeBruler, Shamrock'un yeşil renginin yavaşça solmaya başladığını ve muhtemelen birkaç hafta içinde türün normal sarı rengine dönüşeceğini söyledi.
Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video