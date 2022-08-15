Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, tüm şehri etkisi altına aldı.
Ankara'da şiddetli yağış başladı | Video
Şiddetli yağış, Başkent'in tüm ilçelerinde etkili olurken, şehir adeta gündüz vakti karardı.
YOLLAR KISA SÜREDE GÖLE DÖNDÜ
Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yollarda kaldı. Birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı yollar kısa sürede göle döndü.
VALİLİK UYARDI
Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.