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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Anne ve oğlu babalık davası açtı 100 milyonluk mirasa ortak oldu

Muğla’da yaşayan Orhan Bozkurt’a, bir gün annesi, “Senin gerçek baban Hasip Bozkurt” dedi. Yapılan DNA testlerinde gerçek babasının 3 yıl önce ölen Hasip Bozkurt olduğu tespit edildi. Böylece Orhan Bozkurt 100 milyonluk mirasına da ortak oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Anne ve oğlu babalık davası açtı 100 milyonluk mirasa ortak oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçilikle uğraşan Orhan Bozkurt (50), annesi Melek Bozkurt'un "Senin gerçek baban Halil Bozkurt değil, Hasip Bozkurt" itirafıyla büyük bir şok yaşadı. Orhan Bozkurt bu kez, Melek Bozkurt'un da annesinin nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle, "Peki dedem kim" sorusunu sordu. Aldığı cevap ise "Mehmet Bozkurt olabilirmiş" oldu. Bunun üzerine Avukat Varol Turbay'a başvuran Orhan Bozkurt, hem kendisinin hem de annesinin gerçek babasını öğrenmek istediğini söyledi.


Hasip Bozkurt

DNA TESTLERİ YAPILDI
Turbay da anne ve oğlu adına Milas Aile Mahkemesinde soy bağının reddi davası açtı. Dava kapsamında önce, Orhan Bozkurt'un iki yıl önce ölen kütükteki babası Halil Bozkurt'un mezarı açılarak DNA testi yapıldı. Testte, Halil Bozkurt'un babası olmadığı ortaya çıkınca, bu kez 3 yıl önce traktör kazasında ölen akrabası Hasip Bozkurt'un mezarı açılarak DNA testi yapıldı. Bu testte ise Orhan Bozkurt'un biyolojik babasının yaklaşık 100 milyon lira değerinde zeytinlikleri, gayrimenkulleri ve tarım arazileri bulunan Hasip Bozkurt olduğu belirlendi.


Melek Bozkurt

ANNESİNİN BABASI DA BAŞKA
Bu arada, anne Melek Bozkurt'un (80) babası olduğu iddia edilen ve uzun yıllar önce ölen Mehmet Bozkurt'un mezarı da açılarak DNA testi yapıldı. Bu testte de Melek Bozkurt'un biyolojik babasının Mehmet Bozkurt olduğu belirlendi.

HUKUK LİTERATÜRÜNDE İLK
Anne-oğulun avukatı Varol Turbay, "Meslek hayatım boyunca, yüzlerce babalık davasına baktım. Ancak anne ve oğlunun babalarını birlikte aramalarına ilk kez şahitlik ediyorum. Bu özelliğiyle bu dava dünya hukuk literatüründe bir ilk" diye konuştu.

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Anne ve oğlu babalık davası açtı 100 milyonluk mirasa ortak oldu
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