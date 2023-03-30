Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı

Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkartılan ancak sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemeyen Zeynep bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna getirildi. Zeynep bebeğin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi.