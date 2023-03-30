Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı | Video
Denizli’de annesi tarafından boğularak öldürüldükten sonra babasıyla birlikte içerisinde bulunduğu ev ateşe verilen, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı. Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba, kızının cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü.
Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkartılan ancak sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemeyen Zeynep bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna getirildi. Zeynep bebeğin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba Mehmet Aydın ve yakınları, cenaze töreni boyunca duygusal anlar yaşadı. Tabutu açarak evladının cansız bedenine son kez sarılan baba ve akrabaları, gözyaşlarına hakim olmadı. Zeynep bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının Gümüşler Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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