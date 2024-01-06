Antalya Manavgat’ta ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı!

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı ile yanındaki Şerafettin Yüksel'i, itfaiye ekibi çıkardı. Yapılan incelemede Balcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şerafettin Yüksel ise ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.