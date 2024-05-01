Antalya şehidine ağlıyor

Şırnak merkez ilçesi Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki ailesine verildi. 2 katlı evde yaşayan ve çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen acı haberin ardından gözyaşına boğuldu. Yakınlarının ve komşularının teskin ettiği Şen çiftinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Baba Şen taziye dileklerini kabul etti. Şehit Mustafa Şen'in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in cenazesi hava yolu ile Antalya'ya getirildi. Şen 1 Mayıs Çarşamba günü öğle vakti Çakış Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.