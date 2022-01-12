Antalya’da dehşet anları! Freni patlayınca 9 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kazada otobüs ve bir minibüsün ön bölümlerinin hurdaya döndüğü görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri bir süre sokağı araç giriş ve çıkışına kapattı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı ilk ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlandı ve hızlanmaya başladı. Frene bastım, aracı durdurmak istedim ama olmadı. Kontağı kapattım, yine durmadı" dediği öğrenildi.