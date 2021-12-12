Antalya’da İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat
ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki trafik lambasını çarparak yerinden söken otomobil takla atıp ters dönerken, Anthony otomobil içerisinde sıkıştı, kazada hurdaya dönen diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anthony'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.