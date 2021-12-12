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Giriş Tarihi: 12.12.2021 01:28 Son Güncelleme: 12.12.2021 01:32

Antalya'da İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

İHA
Antalya’da İngiliz uyruklu adamın feci ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu Brian Anthony (76) hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. İngiliz adamın sağa sinyal verip sola döndüğünü kazanın bundan dolayı meydana geldiği iddi edildi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Brian Anthony'nin (76) kullandığı otomobile Çavuşköy kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Ali K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjdeki trafik lambasını çarparak yerinden söken otomobil takla atıp ters dönerken, Anthony otomobil içerisinde sıkıştı, kazada hurdaya dönen diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anthony'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.


SAĞA SİNYAL VERDİ SOLA DÖNDÜ

Kaza sırasında kavşakta aracıyla beklemekte olan Ali Karadağ, İngiliz adamın sağa sinyal verip sola döndüğünü kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söyledi.

76 yaşındaki Brian Anthony'nin İngiltere'den emekli olduğu 2011 yılından beri Çenger Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşadığı bildirildi.
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Antalya'da İngiliz uyruklu adamın feci ölümü
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