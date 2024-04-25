Selçuklu Antikacılar ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, 22 Nisan günü gece saat 23.45 sıralarında iş yerindeki elektrik ampullerini ayarlamak için merdivenle 4,5 metre yüksekliği çıktı. 4 ampulü takıp 5'inciyi takmak isteyen Bitim, bir anda elektrik akımına kapıldı.

Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada

Uğur Bitim, "2 elimle elektrik bağlantı yerini avuçlayınca akıma kapıldım. Akım beni geriye savurttu ve yere düştüm. Yerde 4-5 dakika boyunca hiç kıpırdayamadım. Allah korumuş, verilmiş sadakam varmış" dedi.