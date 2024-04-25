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Giriş Tarihi: 25.4.2024 11:40 Son Güncelleme: 25.4.2024 17:56

Antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada

Konya Selçuklu Antikacılar Derneği Başkanı Uğur Bitim, akşam iş yerinde ampul takarken elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılıp çıktığı merdivenden düşen ve dakikalarca yerde kalan Bitim’in bu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada

Selçuklu Antikacılar ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı Uğur Bitim, 22 Nisan günü gece saat 23.45 sıralarında iş yerindeki elektrik ampullerini ayarlamak için merdivenle 4,5 metre yüksekliği çıktı. 4 ampulü takıp 5'inciyi takmak isteyen Bitim, bir anda elektrik akımına kapıldı.

Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada

Uğur Bitim, "2 elimle elektrik bağlantı yerini avuçlayınca akıma kapıldım. Akım beni geriye savurttu ve yere düştüm. Yerde 4-5 dakika boyunca hiç kıpırdayamadım. Allah korumuş, verilmiş sadakam varmış" dedi.

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Antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada
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