Araba çalmaya çalıştı mahalleli döverek öldürdü

Hemen aşağı inip aracını çalmaya çalıştığını iddia ettiği kişiyi kovalamaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından 24 yaşındaki Çetin Gül yakalandı. Besim K. şahsı darp etmeye başladı. Bu sırada mahelleden sesleri duyan birkaç kişi daha geldi. Darp olayı bir süre daha devam etti.