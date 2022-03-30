Video Yaşam Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video
Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video

Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video

30.03.2022 | 13:14

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İstanbul Maltepe’de iddiaya göre bir aracı çalmaya çalışan Çetin Gül kapısını açmaya çalıştığı aracın alarmı çalınca yakalandı. Durumu gören araç sahibi ve mahalleliler tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Çetin Gül hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili 2’si çocuk 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Maltepe Zümrütevler Mahallesinde 26 Mart gecesi 02:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sokak arasında park halinde bulunan bir aracın alarmı peş peşe çalmaya başladı. Besim K. camdan dışarı baktığında alarmı çalan aracın kendisine ait olduğunu gördü.

Hemen aşağı inip aracını çalmaya çalıştığını iddia ettiği kişiyi kovalamaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından 24 yaşındaki Çetin Gül yakalandı. Besim K. şahsı darp etmeye başladı. Bu sırada mahelleden sesleri duyan birkaç kişi daha geldi. Darp olayı bir süre daha devam etti.

1 GÜN SORA HASTANEDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen ekipler Çetin Gül'ü hastaneye kaldırdı. 5 kişi de gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Çetin Gül 1 gün sonra hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak 2'si çocuk topamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Besim K. (49), Ceyda K. (19), Nuriye K. (39), Orhan K. (39), Cüneyt A. (24) ve Mesut Ç. (46) adliyeye sevk edildi. Diğer iki çocuğun ise işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünce yapıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise Çetin Gül'ün kovalamaca sonucu yakalandığı ve darp edildiği anlar görülüyor.

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