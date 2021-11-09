Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:54 Son Güncelleme: 9.11.2021 19:54

Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?

Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretli çalışanlar, Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili detayları merak ederek “Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. AGİ ile Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yanıtları ve merak konusu olan tüm detaylar.

Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yılbaşına az bir zaman kala merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılacak zama ilişkin detayların merak konusu olmaya devam ettiği şu günler milyonlar "Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2022 Asgari ücret zammı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

  1. İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.
  2. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.
  3. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL
  4. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
  5. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
  6. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
  7. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
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Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?
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