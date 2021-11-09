Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?

Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yılbaşına az bir zaman kala merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılacak zama ilişkin detayların merak konusu olmaya devam ettiği şu günler milyonlar "Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
2022 Asgari ücret zammı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.
Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.
Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar: