Asgari ücret 2023 zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! Ocak zammı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 zammı sonrası enflasyonla mücadele kapsamında ciddi bir artış yaşayacak. Zam oranının yüzde kaç olacağıyla ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları ve Başkan Erdoğan'dan gelen son durum bilgisi konuyla ilgili işaret ediyor. Yılsonunda netleşmeye başlayacak oran öncesinde enflasyon oranlarına göre tahminler başladı. Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları ve haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları hız kazandı. Peki, 2023 ocakta asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte, yanıtlar…

ASGARİ ÜCRETE ZAM YENİDEN HESAPLANIYOR!

Temmuzda yapılan ara zammın ardından yeni yıl için hesaplar başladı. Yılsonuna yaklaşılırken yıllık enflasyon netleşiyor. İşte, asgari ücret ocak zammı hakkında tüm açıklamalar ve merak edilenler...