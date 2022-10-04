Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ocak 2023 hesaplama işlemleri başladı. Bakan Bilgin başkanlığında gerçekleşen çalışmalar çeşitli rakamlarla şekilleniyor. Temmuz zammı ile 5 bin 500 bandına çekilen yeni asgari ücret gelecek yıl için yeniden belirlenecek. Her kesimi rahatlatacak adımlar atacaklarını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından soruluyor: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret zam oranı hakkında merak edilenler…
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ZAM" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında hitap etti.
Erdoğan asgari zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.
Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.
Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.
Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.
"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.