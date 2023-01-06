Askere gidecekler dikkat! O işlemler artık e-Devlet’ten yapılacak

- E-DEVLET KAPISI'NDAN SUNULAN BÜTÜNLEŞİK HİZMETLER

Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunmaya başladıkları bütünleşik hizmetlerin vatandaşların büyük beğenisine mazhar olduğunu, bu kapsamda ilk olarak "Araçlarım" hizmetini uygulamaya aldıklarını, daha sonra da "İkametgahım", "Çalışma Hayatım", "Hac ve Umre İşlemleri" hizmetlerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.

"Araçlarım" adı altında Haziran 2020'de devreye alınan hizmetle e-Devlet Kapısı'nda bütünleşik hizmet olgusuna ulaşıldığını belirten Koç, şu bilgiyi verdi:

"Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir."