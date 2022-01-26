Ataşehir’de kepçe suya gömüldü! Operatörden acı haber

Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.