Ateş açınca takibe başladılar… Yunuslar işte böyle yakaladı!

UYUŞTURUCU MADDE SATICISIYMIŞ…

Yakalanacağını anlayınca bir miktar uyuşturucu maddeyi aracın camından caddeye atan şehir eşkıyasının adresine baskın yapıldı. Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen şehir eşkıyasının uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen adresinde satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan bazı kimyasal maddeler ele geçirildi.