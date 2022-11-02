Ateş açınca takibe başladılar... Yunuslar işte böyle yakaladı! | Video

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; Şaşkın Bakkal’da aracından havaya ateş açan bir şehir eşkıyasını Bostancı Sahili’nde yakaladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şehir eşkıyasının adresine baskın yapıldı. Uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen adreste uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Olay İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Şaşkın Bakkal'da meydana geldi. Bir şehir eşkıyası, aracıyla seyir halindeyken ruhsatsız silahıyla önce havaya, ardından da tartışma yaşadığı bir başka kişinin aracının camına ateş açtı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; şehir eşkıyasını hemen takibe aldı.

Polisleri "Dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şehir eşkıyasını takip eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Polisleri; silahlı saldırganı Bostancı Sahili'nde yakaladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

UYUŞTURUCU MADDE SATICISIYMIŞ…

Yakalanacağını anlayınca bir miktar uyuşturucu maddeyi aracın camından caddeye atan şehir eşkıyasının adresine baskın yapıldı. Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen şehir eşkıyasının uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen adresinde satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan bazı kimyasal maddeler ele geçirildi.